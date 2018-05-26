لينيكر: جماهير ليفربول تتمنى عدم مشاركة بيل أساسيًا

يعتقد النجم الانجليزي السابق جاري لينيكر أن جماهير فريق ليفربول ستكون سعيدة إذا جلس جاريث بيل جناح ريال مدريد على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال لينيكر في تصريحات لصحيفة “التايمز“: “إذا كان جاريث بيل في أفضل حالاته، فإن جماهير ليفربول سيكونون سعداء جدا، إذا لم يشارك كأساسي في النهائي، لأنه خطير جدا، ويمكن أن يسبب الكثير من الضرر للريدز”.

وأضاف: “إنه قوي وسريع، ويمكنه تسجيل الأهداف من كل مكان، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من نهائي دوري الأبطال لإظهار قدراته”.

من ناحية أخرى يرى لينيكر أن مسيرة بيل مع ريال مدريد تعكر صفوها بسبب الإصابات المتكررة للويلزي حيث قال: “أنا أحب جاريث، لقد كنت دائمًا معجبًا كبيرا به، ومن المؤسف أنه عاني من هذه الإصابات”.

واختتم: “هذا يؤثر على أدائه، ومكانته داخل الفريق، خاصة إذا كان فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد به العديد من النجوم والبدائل الأخرى، هذا على الأرجح أحد أكثر مواسمه المخيبة للآمال منذ أن ظهر كلاعب مميز في توتنهام”.