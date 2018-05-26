اعصار مكونو: وفاة شخصين و ثلاثة مفقودين

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني العمانية اليوم السبت وفاة شخصين بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من الجنسية الآسيوية بسبب إعصار «مكونو» المداري الذي ضرب محافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني قوله إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة، مؤكداً أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين حتى الآن.

وأوضح أن كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة مثل طريق حاسك الشويمية حيث توجد طرق بديلة.

وأضاف أن هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة وجار العمل على إصلاحه خلال ساعتين، بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم وطريق ريسوت المغسيل.

وأكد أن اللجنة الفرعية بمحافظة ظفار تعمل حالياً على تقييم الأضرار وإرسال الدعم إلى المحافظة موضحاً أن الوضع مطمئن.

وتقرر أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء إجازة رسمية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ولكافة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص العاملة بمحافظة ظفار، نظراً للأجواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة والتي من المتوقع أن تستمر تبعاتها خلال الأيام القادمة.

وكان الإعصار مكونو قد ضرب سلطنة عُمان مساء الجمعة، وتسبب في وفاة طفلة (12 عاماً) فضلاً عن إلحاق خسائر مادية كبيرة في مدينة صلالة في محافظة ظفار الساحلية (1000 كيلومتر) جنوب غرب العاصمة مسقط.

كما طلبت الشرطة من المواطنين أخذ «أقصى درجات الحذر واليقظة» وأن يبقوا في منازلهم حتى تهدأ العاصفة من الفئة الثانية.

وأصدرت الهيئة العامة العمانية للدفاع المدني والإسعاف بيانات في وقت متأخر من يوم الجمعة قالت إنها أنقذت 19 شخصاً محاصرين بسبب مياه الفيضانات التي سببها الإعصار.

ووصل مكونو إلى اليابسة في منتصف ليلة الجمعة (2000 بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب غرب صلالة، حسبما أفاد موقع «أكيو ويذر» المتخصص في أخبار الطقس.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العماني يوم الخميس إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقاً للتطورات.

ثم ذكرت الهيئة على صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي في وقت لاحق أنها «تُمدد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم غدٍ السبت لمدة 24 ساعة أخرى بسبب تأثر محافظة ظفار باعصار مكونو».

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت محافظة سقطرى، محافظة منكوبة بسبب ما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات بسبب الإعصار.

وخلال اليومين الماضيين أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، تحذيرات من «تأثيرات خطيرة» لإعصار «مكونو» على محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت.