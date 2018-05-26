ضبط 29 مليون دولار ومجوهرات وساعات أخرى في حقائب تعود لرئيس وزراء ماليزيا السابق

أعلنت الشرطة الماليزية، الجمعة 25 مايو/أيار 2018، عن ضبطها مبلغ 29 مليون دولار نقداً في 35 حقيبة أثناء تفتيش عدد من الشقق مرتبطة برئيس الوزراء المخلوع نجيب رزاق، في إطار تحقيق ضد الفساد بشأن صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).

وذكر مسؤول مكافحة الجرائم التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ أنه تم العثور أيضاً على 37 حقيبة أخرى بها مجوهرات وساعات ولم تحسب قيمة هذه المضبوطات بعد. وداهمت الشرطة 3 شقق في منطقة بافيليون ريزيدانسز في كوالالمبور.

وقال مفوض الشرطة، عمار سينغ، الذي يشرف على التحقيق، أنه استدعى 22 ضابطاً لمدة يومين لحساب المبالغ النقدية، والتي كانت في 26 عملة مختلفة – معظمها رينجت ماليزي، دولار أميركي ودولارات سنغافورية. وكانت الشرطة الماليزية قد ضبطت قبل ثلاثة أيام 284 صندوقاً فيها 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. ولم يقدم سينغ تقديراً لمقدار قيمتها.

إلا أنه أكد في تقارير سابقة بأن قضبان ذهب تم العثور عليها أيضاً ضمن الممتلكات. ولم تؤكد الشرطة الماليزية من يملك العقار، واكتفت بالقول بأن العملية الأمنية كانت جزءاً من التحقيق في (1إم.دي.بي) وبحسب صحيفة the guardian البريطانية فإنه يبدو أنه لم يكن أحد يعيش في هذه الشقق، وأنها كانت تستخدم كغرف لتخزين الأموال والمجوهرات.