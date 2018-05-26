رياضة

“مدريدي لكن أشجع محمد صلاح”

BBC
منذ 54 دقيقة
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وجد مشجعو ريال مدريد في مصر أنفسهم في موقف صعب بسبب لقاء فريقهم المفضل مع فريق ما يصفونه بلاعبهم المفضل وهو المصري محمد صلاح.

لكن يبدو أن بعض المشجعين الأوفياء للريال اتخذوا قرارا نهائيا بتشجيع ليفربول بسبب صلاح.

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