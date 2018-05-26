“مدريدي لكن أشجع محمد صلاح”

وجد مشجعو ريال مدريد في مصر أنفسهم في موقف صعب بسبب لقاء فريقهم المفضل مع فريق ما يصفونه بلاعبهم المفضل وهو المصري محمد صلاح.
لكن يبدو أن بعض المشجعين الأوفياء للريال اتخذوا قرارا نهائيا بتشجيع ليفربول بسبب صلاح.
رغم اني مدريدي محمد صلاح يتوج بدوري ابطال اوربا انشاء الله وهنقول مبروك يافخر العرب😍🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪💪💪👏
— أبو عاشور (@6vwXlT7rjPL8nDx) ٢٤ مايو ٢٠١٨
#كلنا_ليفربول
علمنى ربي أن أدعوه فقال أدعونى
أستجب لكم .
يااااااارب أدعوك بتوفيق أبن بلدى
عبدك محمد صلاح بأن يكون موفق
وزملائه فى مباراة اليوم مع ريال مدريد ويفوز مع فريقه فوزا مريحا
يسعد قلوبنا ويزيد فرحنا بأبن بلدنا
يارب أحفظه من الإصابات ويكون
سببا فى فوز فريقه يارب أمين. pic.twitter.com/8PVsPo8MHy
— GAMAL SALEM (@SalemGamal) ٢٦ مايو ٢٠١٨
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