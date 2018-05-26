“مدريدي لكن أشجع محمد صلاح”

وجد مشجعو ريال مدريد في مصر أنفسهم في موقف صعب بسبب لقاء فريقهم المفضل مع فريق ما يصفونه بلاعبهم المفضل وهو المصري محمد صلاح.

لكن يبدو أن بعض المشجعين الأوفياء للريال اتخذوا قرارا نهائيا بتشجيع ليفربول بسبب صلاح.

رغم اني مدريدي محمد صلاح يتوج بدوري ابطال اوربا انشاء الله وهنقول مبروك يافخر العرب😍🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪💪💪👏 — أبو عاشور (@6vwXlT7rjPL8nDx) ٢٤ مايو ٢٠١٨