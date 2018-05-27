صحيفة: 14 جامعياً نالوا شهادات وهم في بيوتهم

قالت صحيفة “القبس” أنه بينما يشن وزير التربية حملته الأقوى ضد «الغش»، وحرمان الطلبة المخالفين من جميع الاختبارات، وبالتالي إعلان رسوبهم رسمياً، فإن ذلك يقابله استمرار حملة تعقب الجامعيين المزورين لشهاداتهم.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة العامة تحقق حالياً مع 14 مواطناً حصلوا على شهادات جامعية من دول عربية وأجنبية بالتزوير، حيث طلبت وزارة التعليم العالي توقيع أقصى العقوبات الجزائية بحقهم.

وقال المصدر ان خطة الإيقاع بالمزورين لشهاداتهم الجامعية جرت بالتعاون مع المباحث الجنائية، حيث تم اكتشاف ان المتهمين الذين طلبوا اعتماد شهاداتهم، قد حصلوا عليها من دون السفر الى تلك الدول التي ادعوا أنهم درسوا فيها، وهم بذلك تعدوا مسألة الغش والجامعات الوهمية.

وحسب مصدر لـ فإن أغلب هؤلاء الأساتذة هم من “التطبيقي”.