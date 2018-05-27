نفي غياب محمد صلاح لشهرين.. وميدو: كنت متأكدا من محاولة إيذائه

نفى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، ما تم تداولته عن غياب محمد صلاح عن صفوف المنتخب المصري لمدة شهرين عقب إصابته خلال لقاء ليفربول وريال مدريد، السبت.

ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان أبوريدة قوله: “محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي لن يغيب شهرين عن الملاعب كما تردد مؤخراً،” لافتا إلى أن “صلاح سيجري أشعة ثانية اليوم بإنجلترا لتأكيد الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب وفترة العلاج، بعد أن قام بعمل أشعة في أوكرانيا بعد انتهاء مباراة دوري الأبطال الأوروبي.”

بالامس كتبت هذا الكلام وكنت متأكد ان راموس وكاسيميرو سيحاولوا ايذاء صلاح ولكن ربنا ستر وان شاء الله الاصابه لا تتعدى أسبوعين ويلحق صلاح بأول مباراة في كأس العالم..

بالامس كتبت هذا الكلام وكنت متأكد ان راموس وكاسيميرو سيحاولوا ايذاء صلاح ولكن ربنا ستر وان شاء الله الاصابه لا تتعدى أسبوعين ويلحق صلاح بأول مباراة في كأس العالم.. https://t.co/LW46i702Xg — Mido (@midoahm) ٢٧ مايو ٢٠١٨

من جهته قال اللاعب المصري السابق، أحمد حسام، المعروف باسم “ميديو” في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “بالأمس كتبت هذا الكلام وكنت متأكد ان راموس وكاسيميرو سيحاولوا ايذاء صلاح ولكن ربنا ستر وان شاء الله الإصابة لا تتعدى أسبوعين ويلحق صلاح بأول مباراة في كأس العالم..”

مفيش لاعيب كوره في ال toplevel بيعمل اشعه ليلة إصابته لان لازم يستنوا على الأقل ١٢ ساعه علشان الاشعه تطلع واضحه ودقيقه!! يعني كل اللي سمعتموه امبارح تشخيص مبدئي !!صلاح هيعمل أشعه النهارده ومن خلال مشاهدتي للقطه اكثر من مره أتوقع ان ان شا الله ماتكونش اكثر من ٣ أسابيع..

مفيش لاعيب كوره في ال toplevel بيعمل اشعه ليلة إصابته لان لازم يستنوا على الأقل ١٢ ساعه علشان الاشعه تطلع واضحه ودقيقه!! يعني كل اللي سمعتموه امبارح تشخيص مبدئي !!صلاح هيعمل أشعه النهارده ومن خلال مشاهدتي للقطه اكثر من مره أتوقع ان ان شا الله ماتكونش اكثر من ٣ أسابيع.. — Mido (@midoahm) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وتابع ميدو في تغريدة منفصلة: “مفيش لاعيب كوره في ال toplevel بيعمل اشعه ليلة إصابته لان لازم يستنوا على الأقل ١٢ ساعه علشان الاشعه تطلع واضحه ودقيقه!! يعني كل اللي سمعتموه امبارح تشخيص مبدئي !!صلاح هيعمل أشعه النهارده ومن خلال مشاهدتي للقطه اكثر من مره أتوقع ان ان شا الله ماتكونش اكثر من ٣ أسابيع..”