كروس: أتمنى لأصدقائي كارفخال وصلاح الشفاء العاجل

أعرب الألماني “توني كروس” لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني عن حزنه الشديد بعد إصابة كل من زميله الظهير الأيمن الإسباني “داني كارفاخال”، والمصري “محمد صلاح” جناح ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة الفريقين يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح غادر نهائي كييف بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، بسبب إصابة قوية في الكتف بعد تدخل قوي مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد ليحل محله آدم لالانا، قبل أن يلحق به كارفاخال ويخرج مصابا أيضا في الدقيقة 37 ليحل محله ناتشو.

وفي هذا الصدد كتب كروس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“: “في ظل الاحتفالات، لا أريد أن أنسى أن أتمنى لأصدقائي داني كارفاخال ومحمد صلاح الشفاء العاجل، نأمل أن نشاهدهما في كأس العالم”.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، ليتوج الفريق الملكي بلقبه الأوروبي الثالث على التوالي والـ 13 في تاريخه.