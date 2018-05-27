واشنطن بوست: مسؤولون أمريكيون يعبرون الحدود نحو كوريا الشمالية

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن مسؤولين أمريكيين عبروا الحدود نحو كوريا الشمالية، لإجراء محادثات تمهيدية للقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويضم الفريق الأمريكي كيم سانغ، السفير الأمريكي إلى الفلبين والسفير الأمريكي الأسبق إلى كوريا الجنوبية؛ وأليسون هوكر، المسؤولة المتخصصة في الشؤون الكورية في مجلس الأمن القومي الأمريكي؛ وراندال شرايفر، مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تستمر المباحثات بين الفريق الأمريكي ومسؤولين من كوريا الشمالية يومي الاثنين والثلاثاء .