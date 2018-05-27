ريال مدريد “ملك” أوروبا بـ13 “تشامبيونز”

توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم في مدينة كييف الأوكرانية.

سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما وجاريث بيل “ثنائية” في الدقائق “51 و64 و83” من زمن اللقاء، بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة “55”.

بدأ ريال مدريد بهدوء، قابله ضغط قوي من ليفربول الذي قاتل لاعبوه بشراسة على كل كرة وحاولوا أخذ الأسبقية.

وكاد أن يتسبب عدم التفاهم بين سيرجيو راموس وكيلور نافاس في خطأ ساذج وفرصة لفريق ليفربول، لكن البرازيلي مارسيلو أخرج الكرة بعيدا عن مناطق الخطر في الدقيقة 6.

وحاول البرازيلي مارسيلو تجربة حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته ذهبت بعيدا عن مرمى الحارس الألماني لوريس كاريوس في الدقيقة “10”.

وفشل البرتغالي كريستيانو رونالدو في استغلال تمريرة رائعة من داني كارفخال في الجبهة اليسرى، بعدما سددد كرة قوية علت عارضة كاريوس في الدقيقة “16”.

وفشل البرازيلي روبرتو فيرمينو في استغلال عرضية رائعة من ساديو ماني بعدما سدد في جسد راموس، لتعود الكرة إلى الظهير ألكسندر أرنولد الذي صوب لكن الكوستاريكي نافاس تصدى لتسديدته بصورة جيدة في الدقيقة “24”.

وتعرض الدولي المصري محمد صلاح لإصابة في الكتف بعد تدخل قوي من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي خطأ على مدافع الفريق الملكي في الدقيقة “26”.

وسقط النجم المصري مرة أخرى في الدقيقة “29” متأثرا بنفس الإصابة، وخرج من الملعب وسط دموعه لحساب آدم لالانا

ومثل خروج صلاح نقطة تحول كبيرة في اللقاء لصالح الريال، وسط تراجع معنوي من لاعبي ليفربول.

واستمرت الإصابات في نهائي التشامبيونزليج، بخروج داني كارفخال، ظهير أيمن ريال مدريد الذي ذرف الدموع بشدة لحظة استبداله ودخول ناتشو فيرنانديز في الدقيقة”37″.

وألغى الحكم هدفا سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة “43” بعدما سدد كرة عائدة من كاريوس الذي تألق في صد رأسية كريستيانو رونالدو.

في الشوط الثاني، استحوذ ريال مدريد في البداية، وسط اعتماد ليفربول على الهجمات المرتدة التي لم تكن فعالة بعد خروج محمد صلاح.

وحرمت العارضة إيسكو من تسجيل الهدف الأول لفريق ريال مدريد، بعدما استغل هفوة من لالانا في إبعاد الكرة بالدقيقة “48”.

وافتتح كريم بنزيما التهديف لريال مدريد في الدقيقة “51” بعد خطأ فادح من حارس ليفربول، كاريوس، الذي مرر كرة بيده ارتطمت في قدم الفرنسي، لتتحول إلى شباك الريدز.

ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل هدف التعادل لليفربول من ركلة ركنية في الدقيقة “55” بعدما حول اتجاه رأسية لوفرين إلى داخل مرمى نافاس