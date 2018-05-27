حارس مرمى ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل بعد ثلاثية الريـال

تلقى حارس ليفربول لوريس كاريوس الألماني، تهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أدائه السييء في بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وألقى المشجعون وفقا لموقع “سكاي نيوز” البريطاني، باللوم على أخطاء حارس المرمى في هزيمة ليفربول 3 مقابل 1 أمام ريـال مدريد.

ووصف بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كاريوس بأنه نازي بينما تمنى البعض موته، حيث قال أحدهم إن فريق ليفربول حارب بجد ومنهم صلاح وهو فخور بهم، عدا كارلوس، معربا عن تمنيه بأن يموت”، بينما هدده بعض الغاضبون بالقتل لو رأوه، معتبرين أنه السبب في الهزيمة.

وأرسل العديد من الأشخاص بتغريدات تشمل تهديدات وجهت لحارس المرمى، إلى شرطة مدينة ميرسيسايد البريطانية، الذين قالوا إنهم “على علم بهذه الرسائل وسيتم إجراء المزيد من الاستفسارات”.