ميزة في آيفون لفتح الأبواب

تعكف شركة أبل حاليا على تحديث شريحة موجودة على الغطاء الخلفي لهواتف آيفون الحديثة، ستمكن المستخدمين من فتح أبواب منازلهم وسياراتهم وتسديد الفواتير.

ويطلق على هذه الخاصية اسم NFC) Near Field Communication)، أي اتصال المدى القريب، وتوفرها شريحة إلكترونية تقوم بالاتصال لاسلكيا مع جهاز إلكتروني آخر في دائرة نصف قطرها حوالي 4 سم.

وتمكن هذه الخاصية أي جهازين من إرسال واستقبال الملفات بدون الحاجة إلى إنترنت.

وتستخدم ميزات هذه الشريحة غالبا في عمليات الشراء عبر Apple Pay، لكن بإمكان موظفي أبل استخدام الميزات الجديدة للشريحة من خلال الوصول إلى مكاتبهم في المقر الرئيسي للشركة.

وتعمل أبل مع شركة HID Global ، الشركة التي تصنع أنظمة أبل الأمنية، لتمكين هواتف الموظفين الذكية من الوصول إلى المباني والمكاتب منذ عام 2014، تمهيدا لتوفيرها للمستخدمين العاديين.

كما يمكن استخدام ميزات الشريحة التي تطورها أبل حاليا لدفع ثمن أجرة التاكسي في أماكن مثل اليابان وأجزاء من الصين ولندن وعدد من مدن الولايات المتحدة.

وتشير المعلومات إلى إن شركة أبل ستعلن عن ميزات الشريحة الجديدة خلال مؤتمرها القادم الذي سيبدأ في 4 يونيو.