بعد “إس 400”.. تركيا تفكر بـ”سو 57″ الروسية بدلا من “إف 35” الأمريكية

نقلت وسائل إعلام تركية، عن مصادر، أنه يمكن لأنقرة أن تسعى لشراء مقاتلات من طراز “سو-57” الروسية، بدلا من المقاتلات الأمريكية “إف-35”.

ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية عن المصادر قولها، إن تركيا قد تتخذ مثل هذا القرار في حال قررت الولايات المتحدة حظر بيع طائرات “إف-35” لأنقرة، بسبب شرائها منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-400”.

وكتبت الصحيفة أن “أنقرة لا تنوي التخلي عن حقها في الطائرات، التي ينبغي أن تحصل عليها في شهر يونيو القادم”.

يذكر أن ممثلين عن روسيا وتركيا وقعوا في ديسمبر 2017 على اتفاقية قرض لشراء “إس-400″، يتولى خدمتها كادر محلي، كما اتفق الطرفان على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج المنظومات في تركيا.

وتعرضت تركيا لانتقادات متكررة من جانب مسؤولين أمريكيين، ومن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بسبب هذه الصفقة.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، منتصف أبريل الماضي، أن شراء أنظمة “إس-400” الصاروخية الروسية من قبل أنقرة قد يؤثر سلبا على توريد طائرات “إف-35” إلى تركيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده سترد إذا أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح لها، وخاصة طائرات “إف-35”.