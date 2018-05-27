أنباء عن عملية سطو مسلح وسلب بالقوة تعرض لها أفراد البعثة الدبلوماسية الكويتية في جنوب أفريقيا

تداولت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض البعثة الدبلوماسية الكويتية في جنوب أفريقيا إلى سطو مسلح من عصابة أستخدمت أسلحة نارية لتنفيذ العملية التي تمت في الخط السريع المؤدي إلى سكن الدبلوماسيين.

وحسب الأنباء المتداولة والتي لم يصدر تأكيد رسمي حكومي بصحتها فإن العملية بدأت بعد أن صدمت مركبة العصابة مركبة الدبلوماسيين الكويتيين والذين كان برفقتهم زميلهم الدبلوماسي القطري وهم متوجهين إلى سكنهم لتناول الفطور ، وكان هذا الإصطدام من قبل العصابة بهدف إيقاف مركبة الدبلوماسيين الكويتيين لمعاينة الأضرار ولكن فطنة الدبلوماسيين حالت دون وقوفهم.

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وساروا مسرعين إلى مسكنهم حيث تم إعتراضهم وتوجية الأسلحة النارية عليهم وتهديدهم وضربهم وإكراههم على تسليم كافة ممتلكاتهم بما فيها المركبة، وبعد أن أجبروا على تسليم ممتلكاتهم قاموا بتسجيل قضية وإبلاغ الجهات المختصة.