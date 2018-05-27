قنصلية الكويت في اربيل تطلق مشروع الافطار الجماعي للنازحين العراقيين

جانب من مأدبة الافطار الجماعي للنازحين العراقيين التي اطلقتها القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اربيل

اربيل – 27 – 5 (كونا) — اطلقت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اربيل اليوم الاحد مشروع مأدبة الافطار الجماعي للنازحين العراقيين مقدمة من المحسنين من دولة الكويت من خلال بيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “نقوم بتنفيذ مبادرة ومشروع الامانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة الكويتي .. وكاجراء سنوي بتخصيص مبالغ لافطار الصائمين في شتى دول العالم لاسيما العالم العربي والاسلامي”.

واضاف “ومن خلال القنصلية العامة لدولة الكويت نقوم اليوم في اربيل بتنظيم حملة لافطار عدد كبير من النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات بالمدينة بالاضافة الى اهالي المنطقة”.

واكد الكندري استمرار دولة الكويت بتقديم هذه الوجبات وذلك بالتعاون مع المنظمات الانسانية العامة في اقليم كردستان.

بدوره قال مدير العلاقات العامة بمنظمة (روناهي) الخيرية صالح مهدي في تصريح مماثل ل(كونا) ان مأدبة اليوم شملت 300 شخصا من النازحين العراقيين حيث قدمت في احدى المساجد الكبيرة في مدينة اربيل.

واعرب مهدي عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مختلف المساعدات للنازحين العراقيين سواء كانوا داخل المخيمات وخارجها مما خفف عن معاناتهم.