تونس في اختبار ودي قوي أمام البرتغال

يخوض المنتخب التونسي، غدا الاثنين، مباراة ودية مهمة أمام نظيره البرتغالي، بملعب بلدية براجا، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

ويعول المدير الفني لنسور قرطاج، نبيل معلول، على مواجهة الغد، التي ستساعده على تحديد ملامح القائمة النهائية للمنتخب، التي سيعلن عنها رسميا بعد ودية تركيا في 1 يونيو المقبل بسويسرا.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة تونس بعض التغييرات، خصوصا في غياب اللاعب وهبي الخزري للإصابة.

المدرب نبيل معلول، سيكون مطالبا بإيجاد التشكيلة المثالية التي تتماشى مع خطته الجديدة في ظل غياب النجم الأول للمنتخب يوسف المساكني، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان معلول قد أكد في وقت سابق أن يوسف المساكني مثل ميسي بالنسبة للأرجنتين أو رونالدو لمنتخب البرتغال.

وكان منتخب تونس خاض مباراتين وديتين في مارس الماضي ضد إيران وكوستاريكا، وحكم المدرب من خلالهما على إمكانيات بعض اللاعبين الجدد على غرار معز حسن وإلياس السخيري وسيف الدين الخاوي.

وستشكل مبارا الغد، فرصة للجهاز الفني، للوقوف على مدى جاهزية العناصر الجديدة التي تم توجيه الدعوة لها مثل كريم العريبي، وبلال المحسني ومحمد وائل العربي.