السعدون: أول أيام عيد الفطر فلكيا يصادف 15 يونيو المقبل

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون إن أول أيام عيد الفطر السعيد يوافق فلكيا يوم الجمعة في 15 يونيو المقبل.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن القمر سيقترن مع الشمس (ما يسمى ولادة الهلال) يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو المقبل في تمام الساعة 10 والدقيقة 43 مساء وفي ذلك اليوم تكون الشمس قد غابت قبل القمر ب 25 دقيقة لذا فمن الاستحالة رؤية الهلال والأمر لا يحتاج تحري رؤيته.

وأوضح أنه في يوم الخميس الموافق 14 يونيو يغيب القمر بعد الشمس ب 40 دقيقة (وتسمى مدة مكث القمر) كما يكون عمر القمر الجديد 20 ساعة و 7 دقائق ويكون ارتفاعه عن الأفق 8 درجات وتكون استطالته وهي الزاوية بين القمر والأرض والشمس 12 درجة زاوية.

وذكر أنه في مساء الخميس 14 يونيو عند غروب الشمس ستتحقق جميع شروط رؤية الهلال ويصبح من اليسير رؤية الهلال بالعين المجردة في كل الدول العربية وفي بعض الدول الإسلامية التي تقع شرق مكة المكرمة وسيكون أول أيام عيد الفطر الجمعة في 15 يونيو.