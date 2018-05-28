تفاصيل وفاة أردا أوزيري احد ممثلي مسلسل قيامة أرطغرل المعروف

لقي الممثل الشهير أردا أوزيري مصرعه صباح أمس في حادث دراجة نارية .

أوزيري الذي أُحضر لمستشفى عمرانية للتدريب والبحوث وبالرغم من التدخلات الطبية التي أجريت له إلا أنها لم تنقذه .

أردا أوزيري كان قد حصل على دور في مسلسل “قيامة أرطغرل”

جنكيز تشولاك الصديق المقرب من أردا أوزيري تحدث مع hurriyet.com.tr عن الذكريات الأخيرة للممثل .

( لقد جاء إلي لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا , لقد أمضينا مساءً ممتعًا , لقد ضحكنا كثيرًا . أخبرته بـ “لا تذهب في هذه الساعة , ابقى” لكنه خرج حوالي الساعة 3:00 , أنا حزين جدًا , لقد فقدت صديقًا مقربًا جدًا ) .