طبيب نفسي للمنتخب السعودي في المونديال

أعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي، التعاقد مع طبيب نفسي، ضمن طاقم منتخب المملكة، المشارك في كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وقال عادل عزت، في بيان له، اليوم الإثنين إنه تم تجهيز برنامج متكامل للمنتخب، وفريق إعداد يضم أكثر من شخص لتهيئة الأجواء، بكل ما يحتاجه اللاعبون والأجهزة الفنية.

وأضاف عزت “تم التعاقد مع طبيب نفسي ومعد ذهني للاعبين، ويعمل معهم بشكل ممتاز كمجموعة وأفراد، هذا جزء من التحضير النفسي للاعبين”.

ويتنافس المنتخب السعودي في المونديال، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وروسيا وأوروجواي.