“تريكة أسطورة عربية” يتصدر تويتر بـ85 ألف تويتة في نصف ساعة

تصدر هاشتاج «تريكة أسطورة عربية»، قائمة تويتر، وذلك بـ85 ألف تويتة، بعد نصف ساعة من تدشين نشطاء موقع التغريدات القصيرة «تويتر» للهاشتاج، وذلك بعد البيان الذي أصدره عن تنازله عن مستحقاته لدى الأهلي، ومطالبته بفتح حساب بنكي لدعم النادي.

كان النجم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، دعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى فتح حساب بالبنوك لمشجعي النادي لدعم الأهلي.

وكتب أبو تريكة على صفحته على “تويتر” قائلا: “الأهلي فوق الجميع.. أتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقَّر أن يفتح لنا -نحن مشجعي النادي ومحبيه- حسابا بنكيا”.