“بيض” يدفعون لذوي البشرة الداكنة 10 دولارات تعويضاً عن أخطاء أجدادهم!

أنشأ أحد ناشطي ولاية أوريغون “ساعة سعيدة للتعويضات”، يطلب فيها من الناس البيض التبرع بالمال، كإيماءة رمزية، ليتم توزيعها على أشخاص ملونين.

وأرادت مجموعة ناشطين محليين تدعى “براون هوب”، أن يكون هذا الحدث، مكاناً للأشخاص الملونين في مدينة معظم سكانها من البيض للالتقاء ومناقشة السياسة العامة، وربما التخطيط لأعمال مختلفة.

وفي ليلة الاثنين 21 مايو-أيار، استضافت إحدى حانات مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، أشخاصاً ملونين، منح كل واحد منهم مبلغ 10 دولارات فور وصولهم، كهدية رمزية، قدمها نحو 100 مانح من البيض بشكل أساسي.

وحظيت هذه الدعوة باهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع.