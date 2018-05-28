صحافية كويتية تشارك في مؤتمر “المرأة والصحافة” الدولي

اكدت عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين الكويتيين ورئيسة تحرير مجلة بريق الدانة رابعة حسين مكي الجمعة ان الصحفيات الكويتيات حصلن على حريتهن في وقت أبكر من الدول العربية المحيطة ، مشيرة الى ان موضوع زيادة القيادات النسائية في الكويت و دول الخليج العربي والدول العربية قضية حساسة سياسياً جدلها لا يمثل الوضع في الخليج.

وقالت الجمعة في كلمة القتها اثناء مشاركتها في مؤتمر المراة و الصحافة _ النضال من اجل المساواة الذي نظمه مجلس المساواة بين الجنسين في الاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد اول امس الجمعة في سانتاندر باسبانيا :كما ذكرت سابقاً في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الأخير الذي عقد في الكويت ، فإن رئيسة جمعية الصحفيين الكويتية فاطمة حسين العيسي، تمثل الجيل الذي اثر و بشكل فعال من خلال التلفزيون و محطات الاذاعة ومختلف وسائل الاعلام الاخرى منذ عام 1962حيث كانت الكويت تتمتع بدرجة عالية جدًا من حرية الصحافة بينما كانت دول الخليج المجاورة والدول المجاورة غير المجاور كانت تبحث عن الحرية الوطنية ، وهذا ما يعكس الطبيعة الاجتماعية لهذه الدول

واضافت الجمعة : اليوم ، والمنطقة تعيش حالة مشقة وبؤس وحروب ، تم اختياري لاكون ثاني امراة عضو في مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية منذ تأسيسها الأولي في عام 1964.

و تابعت كلامها : مع ذلك ، فإن مسألة الدورالحقيقي الذي يتم لعبه لا تزال قائمة ، حيث أن الصحفيين الحريصين والصادقين والشجاعين مطلوبون من أجل تحقيق الحرية الوطنية في ظل انشار التكنولوجيا والتي حولت العقل البشري وسيطرت عليه ، ولم تترك سوى فوائد ضئيلة أو معدومة. .

واوضحت الجمعة انه هناك قلق يساور الجميع بخصوص المساواة من حيث التنوع بين الجنسين عند الدفاع من أجل حقوق العالم حيث يتمتع الجمهور بالحق الكامل في حضور الواقع الدقيق دون أي تلفيق.

و قالت : ومع تراجع الانسانية و انحسار الواقعية ستعاني جميع الامم وستكون خاضعة لنفس الحكم في ظل تنامي التنكولوجيا الذكية و الرقمية و سيطرتها على العقول ويجب ان نناضل من اجل المستقبل وحماية التنوع الثقافي و بالتالي الزيادة في نسبة القادة من السيدات لهو امر هام للتغلب على هذه التحديات.

واضافت : أن مجتمعاتنا بامس الحاجة إلى اعادة النظر في دور المراة لخلق ايقونات شابة كعهد التميم الناشطة الفلطسنية وذلك لتغيير الامم و المجتمعات .

واختتمت كلمتها بالقول : لقد ولدت وترعرعت في المنطقة الإنسانية الصغيرة لوالدي ، ثم على نهج والدنا الكبير حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير الكويت ، قائد العمل الانساني، ومن خلال منصبي اعدكم بانني سوف أشارك بنشاط كعاملة في المجال الإنساني، لأن الريادة هي كيان حي مليء بالحياة ، وهي تتميز بالوضع الإنساني والتنظيمي والتآزر والموضوعية في الشخصية ، و يمكنني المساعدة والدفع لما نسعى إليه من خلال علمنا الصحفي

وكان الاتحاد قد نشر في العام الماضي تقريرا مفصلا ، نتائج دراسة استقصائية لما يقرب من 400 صحفية في 50 بلداً، كان قد أعدها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق تاريخ 25 تشرين الثاني – نوفمبر من كل عام.

وقالت الدراسة إن واحدة تقريباً من بين كل صحفتين تعرضت للتحرش الجنسي، والإساءة النفسية، والتصيد الاكتروني، وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء العمل.

وبحسب نتائج الدراسة قال 85% من الصحفيات إنه لم يتخذ أي إجراء ضد الجناة، ولا توجد في معظم أماكن العمل سياسة مكتوبة للتصدي لهذه الانتهاكات أو توفير آلية للإبلاغ عنها.

كما أشارت الدراسة إلى أن 48% منهن عانين من العنف القائم على نوع الجنس في عملهن، في حين عانت 44% من إساءة استخدام الإنترنت، ومن أكثر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تعاني منها الصحفيات الاعتداءات اللفظية بنسبة 63%، والإساءة النفسية 41%، والتحرش الجنسي 37%، والانتهاكات الاقتصادية 21%، بينما تعرضن 11% تقريباً للعنف البدني.

وذكرت الدراسة أن 45% من الجناة كانوا أشخاصاً من خارج مكان العمل (مصادر، سياسيون، قراء أو مستمعون)، في حين كان 38%من المدربين أو المشرفين.

وقال الرئيس المشارك لمجلس المساواة بين الجنسين في (IFJ) ميندي ران: إن “النساء الصحفيات من 50 بلداً يخبرن نفس القصة.. العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل واسع الانتشار، والعمل على مكافحته إما غير موجود أو غير كاف في كل حالة تقريباً”.

وأضاف “ران”: “نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإعطاء الثقة للصحفيات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات “.

من جانبه، قال الأمين العام (IFJ) أنطوني بلانجر: “هناك حاجة ماسة إلى اتفاقات جماعية في مكان العمل وإجراءات قوية للإبلاغ واتخاذ إجراءات ضد الجناة من أجل مكافحة الخسائر المروعة للعنف الجنسي في العمل. وسيكون للاتحاد الدولي وللنقابات والاتحادات التي تتعامل مع العنف والإساءة التي تتعرض لها الصحفيات كل يوم في كل قارة أولوية رئيسية”.

بدوره، قال فيليب ليروث، رئيس (IFJ): “حقيقة أن النساء يشعرن بحرية التحدث عن الانتهاكات التي يتعرضن لها ينبغي أن تشجع على وضع القواعد أو تعزيزها، ولكن قبل كل شيء تطبيقها على وضع حد للعنف القائم على نوع الجنس والتحرش”.

وأضاف: “يجب أن تكون المساواة في الأجور مكفولة باتفاقات جماعية، كما ينبغي تفعيل سياسة تعزيز المساواة خالية من المضايقات، والتغلب أيضاً على العنف الاقتصادي الذي تتعرض له الضحايا الصحفيات”،

ويدعم الاتحاد الدولي للصحفيين بالفعل خطوات لتأمين اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن فتح الرابط الخارجي في العنف الجديد القائم على القواعد النافذة في عالم العمل

الاتحاد الدولي للصحفيين هو المنظمة العالمية التي تضم نقابات الصحفيين الوطنية ويشمل اتحادات نقابية عمالية وجمعيات مهنية. وتم تأسيسه في باريس سنة 1926، ثم نقل مقره إلى بروكسل بعد الحرب العالمية الثانية ولا زال هناك منذ 60 سنة.

ستكون انتخابات اجتماع القيادية السنة المقبلة في تونس لمجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين .