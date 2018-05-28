وأوضح مراسلنا أن صلاح يتلقى عناية خاصة من فريق طبي متخصص حتى يكون جاهزا للمونديال، مضيفا “طبيب ليفربول سيرافق صلاح خلال فترة تواجده في روسيا لضمان كونه في كامل لياقته البدنية”.

وتابع “حالة محمد صلاح النفسية مرتفعة جدا، وكأن شيئا لم يحدث”، مشيرا إلى أن اللاعب واثق جدا من تواجده مع مصر في كأس العالم.

وكان صلاح سقط في الشوط الأول من المبارة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي انتهت لصالح النادي الملكي بـ 3-1، ممسكا بكتفه بعد التحام قوي مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

من جهته، كشف مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب لهيطة، الأحد، أن غياب نجم ليفربول الإنجليزي سيدوم أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشددا على أنه سيكون قادرا على المشاركة مع “الفراعنة”.

وستبدأ مصر مشوارها في النهائيات ضد أوروغواي يوم 16 يونيو، قبل أن تواجه روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين.