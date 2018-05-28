ويعد أبراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.

وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر الماضي وقالت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد.

ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إبراموفيتش الذي يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب يوم الاثنين وحصل على وثائق تؤكد وضعه كمواطن إسرائيلي.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية التعليق على التقرير مرجعة ذلك إلى حقوق خصوصية الأفراد لكن متحدثة باسم إدارة السكان والهجرة أكدت حصول إبراموفيتش على الجنسية.

ورفض متحدث باسم ابراموفيتش التعليق أيضا.

وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور.

ويمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي دخول بريطانيا دون تأشيرة لفترات قصيرة لكن العمل هناك يستلزم الحصول على تأشيرة.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه. ونفى الكرملين أي دور له في الحادث.

ويزور إبراموفيتش إسرائيل بشكل منتظم. وذكرت الصحيفة أنه اشترى عقارا كان فندقا في السابق في حي قديم بتل أبيب قريب من شاطئ البحر المتوسط.