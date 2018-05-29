قائد المنتخب السعودي: عانينا من سوء الحظ أمام إيطاليا

أكد أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي أن ما قدمه الأخضر في ودية إيطاليا، خاصة في الشوط الثاني، لم يكن وليد الصدفة.

وخسر المنتخب السعودي أمام إيطاليا في المباراة الودية التي أقيمت بسويسرا 1 / 2.

وقال هوساوي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “أداء السعودية جاء نتيجة عمل جبار وتدريبات قاسية، منذ معسكر المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية”.

وأضاف: “التعادل كان قريبًا من الأخضر، خاصة بعد أن لاحت لنا فرصتان للتسجيل، لكن سوء الحظ حال دون إحراز هدف”.

وأكد قائد المنتخب السعودي: “اللاعبون استفادوا من التجربة، خاصة عندما يواجهون لاعبا كمهاجم بقوة ماريو بالوتيلي”.