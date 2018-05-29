“التربية”: حرمان 59 من أداء اختبار الثانوية العامة والمعهد الديني

أعلنت وزارة التربية الكويتية ان عدد حالات الحرمان في الثانوية العامة والمعهد الديني للصف الثاني ال12 بلغ 59 حالة منها 26 في القسم العلمي و33 حالة في الأدبي.

وقالت وزارة التربية في بيان صحافي مساء امس الاثنين ان اجمالي عدد المتقدمين لاختبار مادة التربية الاسلامية في القسم العلمي بلغ 21688 خضع للاختبار 19563 وبلغ عدد حالات الغياب 2125 حالة و635 تقدموا بأعذار طبية يضاف اليها حالات الحرمان ليصبح الاجمالي 2786 طالبا وطالبة.

وأضافت ان عدد المتقدمين لاختبار التربية الاسلامية في القسم الادبي بلغ 15317 طالبا وطالبة خضع للاختبار 13207 وبلغ عدد حالات الغياب 2110 وعدد الاعذار الطبية 503 يضاف اليها حالات الحرمان ليصبح الاجمالي 2646 حالة.

وأوضحت ان عدد المتقدمين من المعهد الديني في مادة التفسير بلغ 1275 طالبا وطالبة خضع للاختبار 1143 وبلغ عدد حالات الغياب 132 وعدد الاعذار الطبية 10 ليصبح الاجمالي 142 حالة.

وكانت وزارة التربية اعلنت ان عدد حالات الحرمان في القسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني يوم أمس الأول الأحد بلغت 129 حالة.