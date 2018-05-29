مجلس الأمة يوافق على تكليف “المحاسبة” فحص البيانات المالية لمجلس الوزراء

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة النائب رياض العدساني بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (الباب السابع والباب الثامن).

وطالبت الرسالة ب”تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة)”.

وجاء في الرسالة انه “بالإشارة إلى إجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 21 مايو والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة والذي أكد في بيانه بأنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون لافتا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة”.

وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل حيث ذكرت انه “لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن المدة المحددة وهي الأول من شهر اكتوبر المقبل”.