وفيات الثلاثاء 29 مايو 2018

محمد بخيت فرج السعيد، «38 عاماً»، شيع، للنساء فقط: القصور، ق1، ش20، م3، ت: 25412116.

عبدالرزاق عبدالوهاب سعد الصالح، «61 عاماً»، شيع، للرجال: السلام، ق7، ش علي النقي، م 42، للنساء: صباح السالم، ق5، ش الأول، ج7، م13، ت: 97202674 – 97922912.

عبدالله عنبر جوهر، «84 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق2، شارع المخفر، صالة دسمان، للنساء: الدسمة، ق3، ش31، م12، ت: 99119117 – 66209371.

عبدالمحسن طاهر جاسم الشمالي، «63 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، حسينية الشمالي، ق4، ش حمزة، م18، للنساء: صباح السالم، ق 4، ش11، م33، ت: 60005300 – 69090606.