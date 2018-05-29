خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قد أصبح بالفعل على أعتاب حسم أولى صفقاته الصيفية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إنه قد يكون ألفارو أودريوزولا، ظهير أيمن ريال سوسيداد، هو أول توقيع للنادي الملكي للموسم المقبل، حيث تؤكد مصادر مقربة من الدولي الإسباني أن الاتفاق قد تم بالفعل مع اللاعب، ولكن يبقى فقط التفاوض بين الناديين.

وأشارت الصحيفة الى أنه من المتوقع أن تتمسك إدارة ريال سوسيداد، بالحصول على الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 40 مليون يورو، ومع ذلك، فإن السعر قد يصبح أقل في حال إدراج ريال مدريد ضمن الصفقة بعض اللاعبين، الذين لن يحتاجهم في الموسم المقبل.

ويعسكر صاحب الـ22 عاما حاليًا مع المنتخب الإسباني، الذي يستعد لبطولة كأس العالم، وذلك بعد ضمه من قبل المدرب جولين لوبيتيجي، لقائمة لاروخا للمونديال الروسي الذي سيبدأ في 14 يونيو/حزيران.