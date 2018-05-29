رئيس نقابة “الوطني للثقافة” ينتقد تعسف “ديوان الخدمة” تجاه “مراقب” أنصفه القضاء

انتقد سعيد الهاجري رئيس نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تعسف مسؤولين في الديوان على اثر ما ذكره رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية عن قيام مراقب برفع دعوى قضائية ضد مديرة تم إستثناؤها من مجلس الخدمة المدنية وهو أحق منها بالمنصب حيث أنصفه القضاء وتم منحه حكم بإلغاء قرار المديرة ضد هذا المراقب الذي تم تقييمه بتقدير جيد ومن ثم تم إرجاعه إلي رئيس قسم ويريدون نقله لكي يتم إعادة تعيين نفس المديرة

وقال الهاجري : أيعقل ان يحدث كل هذا بديوان الخدمة نفسه وهو الجهه المسؤولة عن الوزارات والمؤسسات وأي وزارة أو مؤسسة لا تعتمد القرار إلا بمعرفعة مراقبين شؤون التوظيف..

وتساءل قائلا: أين مراقبين شئون التوظف عن الديوان أم أن الديوان يحق له مالا يحق لغيرة من الوزارات يتصرف كما يشاء ويستخدم صلاحياته بمخالفة القانون ويخالف الوزارات ويمنع القرارات عليها ولماذا تتم الإستثناءات وهناك قوانين وقرارات واضحة لكل مستوى وظيفي.

وأضاف الهاجري: الديوان يمارس صلاحياته بمزاجية كما يشاء ومن هو الذي يراقب الديوان نفسه حين يستخدم الإستثناءات بمزاجية لوضع أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط ويتم إحباط الكفاءات المجتهدة والمستحقة مشيرا بالقول : يجب على الديوان إحترام القانون وإحترام دولة المؤسسات .