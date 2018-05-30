عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 30 مايو 2018

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30 مايو، 2018
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خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى
منذ 6 ساعات
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خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى
منذ 6 ساعات
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رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن مباراة أوروجواي بعد فحوصاته بإسبانيا
منذ 6 ساعات
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راموس يحذف “واتساب” من هاتفه بسبب محمد صلاح
منذ 14 ساعة
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اقتصاد
السعودية تعين اقتصاديا بريطانيا رئيسا لمشروعها بالبحر الأحمر
منذ يومين
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قطر تمنع بيع سلع الدول الأربع: تم توريدها بطرق “غير مشروعة”
منذ يومين
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البنك المركزي التركي يتحدى أردوغان
منذ 5 أيام
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“النقد” السعودية: إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي
منذ 6 أيام
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن مباراة أوروجواي بعد فحوصاته بإسبانيا
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
راموس يحذف “واتساب” من هاتفه بسبب محمد صلاح
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تعين اقتصاديا بريطانيا رئيسا لمشروعها بالبحر الأحمر
منذ يومين
أضف تعليق
قطر تمنع بيع سلع الدول الأربع: تم توريدها بطرق “غير مشروعة”
منذ يومين
أضف تعليق
البنك المركزي التركي يتحدى أردوغان
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“النقد” السعودية: إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
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آراؤهم
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
صحة وجمال
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أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
خطوة تفصل ريال مدريد عن صفقته الصيفية الأولى
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن مباراة أوروجواي بعد فحوصاته بإسبانيا
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
راموس يحذف “واتساب” من هاتفه بسبب محمد صلاح
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تعين اقتصاديا بريطانيا رئيسا لمشروعها بالبحر الأحمر
منذ يومين
أضف تعليق
قطر تمنع بيع سلع الدول الأربع: تم توريدها بطرق “غير مشروعة”
منذ يومين
أضف تعليق
البنك المركزي التركي يتحدى أردوغان
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“النقد” السعودية: إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي
منذ 6 أيام
أضف تعليق
الرأي
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” هات اذنك “
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رحيل “سمراء النيل”
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الجارالله : نأمل أن تعقد القمة “الخليجية – الأميركية” سبتمبر المقبل
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رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن مباراة أوروجواي بعد فحوصاته بإسبانيا
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مجلس الأمة يوافق على تكليف “المحاسبة” فحص البيانات المالية لمجلس الوزراء
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محرر المحليات
منذ 3 ساعات
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