مسابقة “حمد البديّح” لحفظ القرآن الكريم تختتم فعالياتها بحفل تكريمي للفائزين

في أجواء إيمانية في شهر رمضان المبارك، أقامت عائلة البديّح مسابقة “حمد البديّح” الرمضانية الثانية لحفظ القرآن الكريم برعاية إدارة مساجد الأحمدي، وذلك في مسجد عبدالله المنير السهلي الكائن بمنطقة الفنطاس قطعة (2)، وشاركت اعداد كبيرة من حفظة القرآن في المسابقة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، اليوم الثلاثاء، 13 رمضان بعد صلاة التراويح مباشرة.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز كل من وكيل وزارة الاوقاف السيد المهندس فريد أسد عمادي والشيخ ناظم المسباح ومختار منطقة الفنطاس خالد المعتوق وعبدالله المنير السهلي القائم على بناء المسجد.

وفي ختام حفل توزيع الجوائز قال وكيل وزارة الاوقاف فريد أسد عمادي: “ وزارة الاوقاف للشؤون الإسلامية حريصون على تشجيع حفظ كتاب الله تعالى وزيادة الاقبال عليه، بأيمانه بأن كتاب الله عز وجل هو دستور هذه الامة وهو الكتاب الذي به صلاح للابناء والبنات والاجيال كلها، ونشجع على هذه المسابقات المباركة”.

وتابع فريد: ونشكر عائلة البديّح على هذه المبادرات الطيبة والمشاريع المثمرة ولا شك ان ثمارها ستنتج على المجتمع المسلم في الكويت وفي كل مكان، ونحن نحرص على التشجيع لمثل هذه المبادريات، ونسأل الله ان يكتب الاجر والثواب لعائلة البديح على مساهمتهم الكبيرة في تشجيع ابنائنا لحفظ كتاب الله تعالى”.

ومن جهة اخرى أكد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة أحمد البديح أهمية تربية النشء على حفظ كتاب الله تعالى وتجويده، وتشجيع جميع الفئات العمرية من الطفولة إلى الشباب وحتى الأكبر سنا من مواطنين ومقيمين

وأوضح البديّح أن هناك توافداً كبيراً للمشاركة بهذه المسابقة، حيث اشترك 300 مسابق عكس العام الماضي كان 200 متسابق.

وتوجه البديّح بالشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف وإلى إدارة المساجد وإلى جميع المشرفين على المسابقة والمشاركين فيها.