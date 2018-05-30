رحيل “سمراء النيل”

غيَّب الموت، منذ قليل، شمس الفنانة الكبيرة مديحة يسري عن عمر ناهز الـ97 عامًا بعد صراع طويل مع المرض؛ حيث كانت تُعالج بمستشفى المعادي العسكري.

عانت “سمراء النيل” طيلة الفترة الماضية من آلام شديدة في العظام، جعلتها أسيرة الفراش لوقت طويل، حتى إنها لم تكن تستطيع السير على قدميها، وكان يتناوب على زيارتها باستمرار عدد من الفنانين والفنانات، منهم “نبيلة عبيد، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وغيرهم”.

ولدت الفنانة الراحلة في شهر ديسمبر من العام 1921، ودخلت عالم الفن وهي في سن التاسعة عشرة؛ حيث خاضت أولى تجارِبها في السينما في عام 1940 من خلال فيلم “ممنوع الحب” باكتشاف من المخرج محمد كريم، وكان يشارك في بطولة الفيلم الموسيقار محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومحمد فوزي.

بعدها بعامين كانت الفتاة ذات الملامح السمراء على موعد مع دور البطولة المطلقة، من خلال فيلم “أحلام الشباب”، مع كل من فريد الأطرش، وتحية كاريوكا، من إخراج كمال سليم، وتأليف يوسف وهبي.

وعلى مدى ما يقرب من 54 عامًا قدمت “سمراء النيل” للسينما المصرية نحو 90 فيلمًا، كثير منها سيبقى محفورًا في ذاكرة الجمهور المصري، ومن أبرز هذه الأفلام، “أرض النيل” و”إني راحلة”، و”الصبر في الملاحات”، و”رجل لا ينام”، و”أقوى من الحب”، و”الحب المحرم”، و”لحن الخلود” و”الإرهابي”، وغيرها، كما قدمت عددًا من الأعمال التليفزيونية من بينها “قلبي يناديك”، و”طائر في العنق”، و”يحيا العدل”، و”هوانم جاردن سيتي”، وغيرها، حتى اعتزلت الفن في عام 2012.

على الصعيد الشخصي لم تنعم “سمراء النيل” بحياة مستقرة؛ فقد تزوجت أربع مرات، كانت ثلاثة منها من داخل الوسط الفني، ومرة وحيدة من خارجها وانتهت جميعها بالطلاق.

أشهر زيجاتها كانت من الفنان محمد فوزي، وأسفر هذا الزواج عن إنجاب نجلهما “عمر” الذي خطفه الموت عند سن السادسة والعشرين في حادث سير، ترك أثرا بالغًا في نفسها لفترة طويلة.