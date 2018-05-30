صحيفة: “التربية” أوقفت رواتب المعلمين “البدون” بناء على تعليمات “الجهاز المركزي” لانتهاء بطاقاتهم

قالت صحيفة «الراي» نقلا عن مصدر تربوي أن وزارة التربية ممثلة في إدارة الموارد البشرية «لم توقف يوماً تعيين المعلمين من فئة “البدون”، في التخصصات التعليمية المطلوبة، وفق حاجة الوزارة التي أعلنت عنها الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، حيث إن الأولوية لهم دائماً في التوظيف بعد الكويتيين»، مبيناً أنه «لم يكن للوزارة يد في وقف رواتب بعضهم، حيث تم ذلك بناء على تعليمات من الجهاز المركزي لانتهاء بطاقاتهم الأمنية».

وذكر المصدر أن وزارة التربية حددت حاجتها من أعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل 2018- 2019 في بعض التخصصات غير المتوافرة من الكويتيين، وجار استقبال الطلبات سواء من معلمي التعاقد المحلي أو الخارجي، وسيقوم القطاع بعد ذلك باستكمال إجراءات توظيفهم، كما في كل عام، من خلال استقبال المعلمين الجدد ومخاطبة الإدارة المالية لتوفير سلفة نقدية لعمال الصيانة بملاحق المدارس للمعلمات ومنفذات الخدمة.