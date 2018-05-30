الاستفادة من “حكم الفيديو” في حالات الطرد بكأس العالم

قال المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة إن الحكام في نهائيات كأس العالم سيسمح لهم بإعطاء بطاقات حمراء في الوقائع التي ترصدها تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد بعيدا عن الكرة.

وقال ديفيد إيليراي المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم لصحيفة «تايمز» البريطانية: «إذا حدث شيء بعيدا عن الكرة ولم يلحظه الحكم وانتبه إليه لاحقا حكم الفيديو المساعد، فإن بوسعه إبلاغ الحكم وقد يطرد اللاعب حتى لو حدث ذلك في وقت لاحق من المباراة».

وأضاف: «لا نتوقع أن يحدث ذلك كثيرا… فقط في الوقائع الخطيرة التي تتطلب بطاقات حمراء».

وسيستخدم نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في كأس العالم التي تقام في الفترة من 14 يونيو (حزيران) إلى 15 يوليو (تموز) في روسيا.