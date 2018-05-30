مانشستر يونايتد يحدد سعرا مبدئيا لضم جاريث بيل

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد، لا يزال يرغب في التعاقد مع جناح ريال مدريد، جاريث بيل، هذا الصيف.

وكانت تقارير ذكرت مؤخرا، أن حصول اليونايتد على الويلزي قد يتكلف 200 مليون جنيه إسترليني، وربما تصل تكلفة الصفقة إلى 320 مليون إسترليني، إذا تم احتساب الراتب الأسبوعي الخيالي الذي يتقاضاه اللاعب.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن اليونايتد لا يزال مهتما بصاحب الـ28 عاما، وسيختبر ريال مدريد من خلال التقدم بعرض مبدئي بقيمة 122 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات نجم توتنهام السابق.

وتراجع دور بيل مع ريال مدريد الموسم المنصرم، وهو ما جعل اللاعب يلمح مؤخرا إلى رغبته في الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو، بحثا عن فرصة أفضل للمشاركة كأساسي، رغم أنه لعب دورا محوريا يوم السبت الماضي، في تتويج الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا، من خلال تسجيله هدفين في الفوز 3-1 على ليفربول في نهائي كييف.

ونوهت الصحيفة، بأن إدارة ريال مدريد تبدو غير متعجلة في بيع بيل، إذ إنه ما زال يتبقى 4 سنوات على نهاية عقده الحالي مع الميرنجي.