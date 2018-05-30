البحرين تدرس منح الإقامة مدة 10 سنوات للمستثمرين

تدرس البحرين منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها قطر والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الأربعاء أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجه وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة “إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات”.

وفي البحرين والدول الخليجية، يحصل الأجانب على تأشيرات إقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق أرباب العمل.

وتسعى الدول الخليجية لجذب استثمارات في أسواق العقارات، التي شهدت تراجعا منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط مما اضطر الحكومات لتطبيق إجراءات تقشف.

وكانت قطر وافقت في أغسطس الماضي على مشروع قانون يمنح بعض الأجانب تأشيرات إقامة دائمة، كما وافقت دولة الإمارات هذا الشهر على نظام لمنح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين والمتخصصين.