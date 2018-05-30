بلدية الكويت توقع مع البنك الدولي اتفاقية لادارة النفايات

وقعت بلدية الكويت مع البنك الدولي اليوم الاربعاء عقدا لادارة النفايات البلدية الصلبة لمدة 24 شهرا بتكلفة 573806 دينار كويتي (نحو 895ر1 مليون دولار امريكي).

وقال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحفي عقب توقيع العقد ان بلدية الكويت مستمرة بالتعاون مع البنك الدولي في تحسين إدارة النفايات البلدية الصلبة مضيفا ان ذلك يأتي أستكمالا للبرامج المساعدة التقنية إدارة النفايات البلدية الصلبة.

واضاف أن البلدية تتطلع من خلال إعداد الخطة الرئيسة لإدارة النفايات الصلبة إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة لتحسين الوضع بطريقة إستيراتيجية تتميز بتحقيق تنمية مستدامة بيئيا وإقتصاديا وتتوافق مع خطط الدولة التنموية.

واشار المنفوحي الى ان رؤية البلدية في الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية جاءت بعد أن عانت دولة الكويت من هذا الملف والذي كان على درجة عالية من الأهمية نظرا لإرتباطه بصحة وسلامة الإنسان.

واضاف أنه مع زيادة النمو السكاني وإستحداث المدن الجديدة اصبح من الضروري تحديد الإحتياجات القادمة ومعالجة اوجه القصور فيما يتعلق بأفضل الممارسات ومتطلبات الإستيراتيجية الوطنية المقبلة للنفايات اضافة الى تحديد الخطوات الإستشارية اللازمة وذلك من خلال توقيع الإتفاقية مع البنك الدولي لتقديم خدمات إستشارية.

وأكد أن توقيع الإتفاقية مع البنك الدولي ستساعد البلدية من تحقيق غاياتها وأهدافها لضمان إنشاء نظام عصري متكامل ومستدام لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة الكويت.

من جهته قال مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد في تصريح مماثل إن إدارة النفايات الصلبة تعد من أهم وظائف المدينة الحديثة في وقتنا الحاضر فهي تشابه من حيث الأهمية الوظائف المركزية الأخرى للجهات المسؤولة عن حياة المدن مثل توفير الإنارة والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضاف انها تحافظ على صحة المجتمع وسلامة البيئة المحلية معربا عن اعتزاز البنك الدولي بهذه الشراكة الجديدة مع بلدية الكويت والتي ترمي إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في البلاد وتحسين الخدمات المقدمة.

بدورها أوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة البلدية نادية الشريدة في تصريح اخر أن العقد يتضمن عدة مراحل حيث تتمركز المرحلة الأولى في دعم وتخطيط إدارة النفايات البلدية وإدخالها في إستراتيجية النفايات الوطنية فيما تنحصر المرحلة الثانية في توفير الدعم اللازم في تطوير استراتيجية المشاركة المجتمعية لادارة النفايات.

وأضافت بأن البلدية قد ارتأت ايعاز هذة المهمة للبنك الدولي نظرا للخبرات الفنية الكبيرة التي يملكها وقيامه بتنفيذ مشاريع مماثلة في العديد من الدول في الشرق الأوسط.