ناصر صباح الأحمد: نتوقع ان تستقطب المنطقة الشمالية استثمارات دولية بنحو 400 مليار دولار

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الأربعاء عن توقعه بأن تستقطب المنطقة الشمالية (مدينة الحرير وجزيرة بوبيان) استثمارات دولية بأكثر من 400 مليار دولار لن تكلف الميزانية العامة للدولة أي مبالغ.

جاء ذلك في مداخلة للشيخ ناصر صباح الأحمد في جلسة مجلس الأمة التكميلية ردا على ما أثاره عدد من النواب أثناء مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط ميزانيات ثماني جهات حكومية.

وقال الشيخ ناصر الصباح “نتوقع ان يتم استقطاب استثمارات دولية بأكثر من 400 مليار دولار للمنطقة الشمالية التي تقدر مساحتها ب1800 كيلومتر مربع وهي ليست مخصصة للصرف عليها من قبل الميزانية العامة للدولة”.

وأضاف ان “استقطاب الاستثمارات الدولية للمنطقة الشمالية يتطلب وجود قانون مناسب خاص به علما بأن القانون الآن تحت الدراسة حتى تكون المنطقة جاذبة للمستثمر والساكن”.

وحول ما أثاره بعض النواب بشأن تلوث بعض مناطق البلاد وتأثيرها على البيئة أوضح الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي يترأس المجلس الأعلى للبيئة ان الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبيئة بحث كيفية التعامل مع المشاكل البيئية في منطقة الشعيبة لاسيما ما يتعلق بالتلوث الصناعي منها.

وقال “تم إيقاف إعطاء أي تراخيص في منطقة الشعيبة حتى يتبين حجم الضرر الذي تتعرض له”.

وأضاف ان اجتماع المجلس الأعلى للبيئة الأخير بحث شراء بعض الوحدات لتنقية مياه المجاري لاستخدامها في حال لا سمح الله حدوث مشكلة مشابهة لما حصل في محطة تنقية مياه المجاري في منطقة مشرف حتى لا تتكرر مشكلة صرف مياه المجاري الملوثة إلى البحر.