وفيات الأربعاء 30 مايو 2018

زمزم عيسى خليل الصيرفي، زوجة علي عبدالرزاق الصيرفي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد البحارنة، منطقة الدعية، للنساء: القصور، ق1، ش38، م 15، ت: 98878889 – 97922287.

عبدالحميد مطر عبدالوهاب الشطي، «81 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الإمام الباقر، الزهراء، ق1، للنساء: ضاحية صباح السالم، ق7، ش1، ج5، م44، ت: 94448442.

فاطمة عبد الرضا علي البناي، أرملة محمد حسن أحمد النجار، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، الحسينية العباسية، للنساء: المنصورية، ق2، ش28، م3، ت: 99802921 – 22524452.

فيصل يوسف المرزوق، «77 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ديوان المرزوق، للنساء: الشويخ، ق3، ش ناصر الخرافي، م2، ت: 97666744 – 55552555 – 24928010.

أحمد محمد عبد الحسين الخرس، «44 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق5، شارع المسجد الأقصى، م30، مقابل حسينية سيد محمد، للنساء: الرميثية، ق1، شارع الشافعي، ج12، م3، ت: 99539663 – 99483483.