“التربية”: وقف رواتب المعلمين “البدون” غير صحيح

تؤكد وزارة التربية ومن منطلق مسؤوليتها، حرصها الشديد في الحفاظ على حقوق منتسبيها المالية والادارية من أعضاء الهيئة التعليمية، وكافة العاملين بالوزارة.

وتشير وزارة التربية إلى أن ما أشيع حول وقف رواتب المعلمين غير محددي الجنسية (البدون)، غير صحيح، وعار تماماً عن الحقيقة.

وتود وزارة التربية أن توضح للجميع، بأنها قامت بصرف الرواتب كاملة لعدد 424 معلم ومعلمة من اخواننا المعلمين غير محددي الجنسية، في يوم الخميس الماضي الموافق 24 مايو الحالي، وتبقى عدد 27 معلماً ومعلمة فقط، لم تصرف رواتبهم للتأخر في الاجراءات، حيث جرى تحويل رواتبهم يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 مايو، إلى البنك المركزي، على أن يتم إيداعها في حساباتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترجو الوزارة من الجميع تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل بثها أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي جهة اعلامية.