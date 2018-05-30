صحيفة: السفير السعودي لدى الكويت ينفي اعتراض بلاده على مصادرة أجهزة استقبال تلفزيونية مخالفة للقوانين

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد صحة اعتراض المملكة العربية السعودية على مصادرة وزارة التجارة في الكويت لأجهزة استقبال تلفزيونية مخالفة للقوانين والمواصفات القياسية.

وأكد الأمير سلطان لصحيفة «الراي» عدم صحة ما تم تداوله عن «تقديم السفارة السعودية احتجاجاً شديد اللهجة لوزارة الخارجية الكويتية، بعد قيام وزارة التجارة والصناعة (طوارئ حماية المستهلك ) في الكويت بمصادرة جهاز رسيفر مخالف للقوانين والمواصفات القياسية، قامت المملكة بدفع تكاليفه ويتميز بنقل مباريات كأس العالم والمباريات العالمية من دون تشفير والمخصصة حصرياً لقناة تملكها دولة قطر».

وقال الأمير سلطان: «هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، وليس كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن تصديقه»، مشيراً إلى أن «السفارة تنشر أي بيانات وأخبار خاصة بها على موقعها الرسمي».