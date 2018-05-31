“الأرصاد”: الكويت تشهد بداية فعلية للصيف وارتفاعا بدرجات الحرارة

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن هذه الفترة في البلاد والمنطقة تعرف ب (الكنة) وهي بداية ارتفاع درجات الحرارة والبداية الفعلية للصيف وتستمر حتى مطلع يونيو المقبل.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه سيبدأ بعد ذلك موسم البوارح ويبدأ ببارح الثريا (البارح الصغير) حتى منتصف شهر يونيو.

واوضح ان فترة البوارح في الكويت تعرف بسيادة الرياح النشيطة والمحملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار المثار من داخل وخارج البلاد اضافة للارتفاع المطرد في درجات الحرارة.

واشار الى ان طقس اليوم حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة سيكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 28 و30 والبحر خفيفا إلى معتدل الموج بارتفاع 2 و5 أقدام.

وأفاد القراوي بأن طقس يوم غد الجمعة سيكون حارا والرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بارتفاع ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف ان الطقس ليل غد سيكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج بارتفاع من 2 الى 5 أقدام.

وتوقع أن يكون طقس نهار السبت حارا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة العظمى ما بين 43 و45 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بارتفاع ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن طقس ليل السبت سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 26 و28 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا بارتفاع ما بين 2 و6 أقدام.