زيدان يفاجئ العالم بالرحيل عن تدريب ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، رحيله عن تدريب الفريق، وقال في مؤتمر صحفي اليوم إنه اتخذ قراره بعدم الاستمرار كمدرب للفريق.

وقال زيدان أمام العشرات من رجال الإعلام، إن ريال مدريد بحاجة إلى تغيير الخطط للحفاظ على الفوز، ويحتاج إلى أسلوب آخر وطريقة عمل أخرى، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في قراره بالرحيل عن تدريب الفريق.

وأشار زيدان إلى أنه اتخذ هذا القرار على الرغم من أنه يحب ريال مدريد كثيرًا، وكذلك رئيس النادي.

من جانبه، وصف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قرار زيدان بغير المتوقع، وقال إنه يأتي بعد الفوز بدوري الأبطال وهو قرار غريب لكن يجب احترامه، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في إقناع زيدان بالعدول عنه، لكنه يعرف أن زيدان لا يتراجع عن قراراته.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل رحلة البحث عن مدير فني جديد خلفًا له.

وحقق زيدان إنجازاً لا سابق له بالفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، عندما تغلب ريال على ليفربول 3-1 يوم السبت الماضي ليتوج فترة لا تنسى في مهمته الأولى كمدرب.

وتولى زيدان قيادة الريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتز، في كانون الثاني/يناير 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي. وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاماً.

وأنهى ريال الدوري متفوقاً بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال، ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاماً يوم السبت الماضي لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.