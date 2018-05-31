راموس لم يستبعد رحيل زيدان قبل 3 أشهر

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن القائد سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، لم يستبعد رحيل زيدان، عن النادي الملكي منذ 3 أشهر تقريبًا، وتحديدًا بعد الفوز على باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس بعد الفوز على باريس في شهر فبراير/شباط الماضي: “في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا من الممكن أن يغادر، من الأمور المسلم بها أن يبقى زيدان في حال الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى، لكنك لا تعلم ربما يحصل على راحة”.

وكان هذا رد راموس على سؤال حول إمكانية رحيل زيدان عن الفريق مع نهاية الموسم، حين كان الفريق يمر بأزمة نتائج في الدوري الإسباني، وكان مرشحًا للخروج على يد باريس سان جيرمان من دوري الأبطال.

وأعلن زيدان، رحيله اليوم عن ريال مدريد، بعد أيام قليلة من قيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.