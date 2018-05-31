حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 01 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 01 يونيو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
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