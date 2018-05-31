حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 01 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 01 يونيو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:

معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.