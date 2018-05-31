خطأ في إذاعة الإسكندرية يفطر ٥ ملايين صائما قبل المغرب بـ٧ دقائق!

تسبب خطأ حدث في إذاعة الإسكندرية المحلية، في إفطار أهالي المدينة الساحلية البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، قبل ميعاد الإفطار بحوالى سبع دقائق. وقالت رئيس الإذاعة المصرية نادية مبروك إنها اتصلت بمدير عام إذاعة الإسكندرية إيمان فتح الله، لمعرفة ملابسات الخطأ المهني الذي حدث على الهواء، وكلفت رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية بإعداد تقرير، وإحالة فريق العمل للتحقيق لمعرفة رأي الشؤون القانونية لمجازاة المتسبب فيه.

وفي تحرك برلماني، طالب نواب الإسكندرية، بمحاسبة المخطئ في إهمال جسيم، خصوصاً أنه تسبب في قلق عام، مشيرين إلى أن هؤلاء تسببوا فى إفطار محافظة كاملة بها أكثر من 5 ملايين مواطن. وفي المقابل، أعلنت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إن صيام أهل الإسكندرية «صحيح، ولا يلزمهم صيام يوم آخر، لأنهم أفطروا بعد غروب الشمس، وبناء على الآذان الذي بث لهم في المحافظة التابعين لها، حتى لو هناك خطأ». وذكرت، في بيان لها: «ليس عليهم إثم ولا وزر، وصيامهم صحيح، ولا يوجد به أي مشكلة أو خطأ، ومن يتحمل الخطأ هو من قام بإذاعة الآذان، وعليه صيامهم صحيح».