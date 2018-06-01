وخلال ولايته، قاد المدرب الفرنسي ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في إنجاز تاريخي، فضلا عن الفوز بالدوري المحلي مرة وكأس السوبر المحلي مرة، وبالسوبر الأوروبي مرتين وبكأس العالم للأندية مرتين.

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة الإسباني رافايل بنيتز في يناير 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

وبتذكر مسيرة زيدان بين الرابع من يناير 2016 عندما تولى المسؤولية والحادي والثلاثين من مايو 2018 عندما تركها، تبرز 10 مباريات “تاريخية” كتبت تاريخا جديدا مشرقا لريال مدريد ولزيدان وللاعبين في آن واحد، هي:

برشلونة 1-2 ريال مدريد (الدوري المحلي 2015-2016)

أول فوز في مباراة كبيرة لزيدان كان على حساب الغريم التقليدي برشلونة، عندما انتفض الفريق الملكي وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في “كامب نو”.

وقتها تقدم جيرارد بيكيه للفريق الكتالوني، فيما تعادل كريم بنزيمة للضيوف وحسم كريستيانو رونالدو اللقاء بهدف للـ”ميرينغي”.

ريال مدريد 1(5)-1(3) أتلتيكو مدريد (نهائي دوري أبطال أوروبا 2016)

أول لقب كبير لزيدان كان دوري أبطال أوروبا عام 2016، في نهائي مدريدي خالص مع الجار اللدود أتلتيكو مدريد، وبعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، حسم لاعبو الـ”بلانكو” الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

ريال مدريد 3-0 أتلتيكو مدريد (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017)

في الموسم الأوروبي التالي، تجدد اللقاء بين الجارين في نصف نهائي البطولة ذاتها، وشهد لقاء الذهاب تألق رونالدو الذي سجل ثلاثية مهدت الطريق إلى النهائي.

ديبورتيفو لاكورونيا 2-6 ريال مدريد (الدوري المحلي 2016-2017)

في هذا اللقاء أكد زيدان أنه مدير فني كبير ومتمكن، عندما حقق فوزا بنتيجة كبيرة على ديبورتيفو، رغم مشاركة الفريق الملكي بلاعبي الصف الثاني.

ملقا 0-2 ريال مدريد (الدوري المحلي 2016-2017)

في آخر يوم بالموسم المحلي، حقق ريال مدريد تحت قيادة زيدان فوزا تاريخيا حسم به لقب الدوري، الذي كان غائبا عن خزائن النادي منذ عام 2012.

ريال مدريد 4-1 يوفنتوس (نهائي دوري أبطال أوروبا 2017)

عرض مذهل من ريال مدريد في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1، كفل للريال تتويجا أوروبيا ثانيا على التوالي في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة بشكلها الحالي.

ريال مدريد 2-1 مانشستر يونايتد (كأس السوبر الأوروبي 2017)

فوز كبير آخر لرجال زيدان على مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتحقيق لقب السوبر الأوروبي بهدفين لكاسيميرو وإيسكو، مقابل هدف لروميلو لوكاكو مهاجم “الشياطين الحُمر”.

ريال مدريد 2-0 برشلونة (إياب السوبر المحلي 2017)

أكد ريال مدريد أحقيته بالتتويج بطلا للسوبر المحلي على حساب الغريم التقليدي برشلونة، في أعقاب رحيل نجم الأخير البرازيلي نيمار.

وكرر الفريق بقيادة زيدان الفوز على برشلونة في لقاء الإياب على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بهدفين نظيفين، دون مشاركة رونالدو الموقوف وقتها.

يوفنتوس 0-3 ريال مدريد (ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2018)

في مباراة للتاريخ، سحق ريال مدريد مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في تورينو، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقع فريق “السيدة العجوز” فريسة للملكي من جديد.

ريال مدريد 3-1 ليفربول (نهائي دوري أبطال أوروبا 2018)

آخر لقاء خاضه زيدان مديرا فنيا لريال مدريد، وفيه حقق الفريق اللقب الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 في التاريخ.