صحيفة “الحياة” تتوقف عن الطباعة في القاهرة وبيروت ولندن

أوقفت دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر، طباعة نسخها الورقية في كل من المملكة المتحدة، ومصر، ولبنان، فيما يمكن لقرائها في أي مكان في العالم الوصول إلى نسخها بصيغة PDF عبر الأيقونة الخاصة الموجودة في صدارة موقعها الإلكتروني أو من خلال هذا الرابط.

وكانت الحياة نشرت في الثاني من أبريل على صفحتها الأولى أن مجلس إدارة «دار الحياة» عقد يومي 27 و28 مارس 2018، اجتماعاتٍ تداول فيها أوضاع الدار، والمستجدات التي يشهدها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتيجة تراجع الدخل من الإعلانات، والتحوّل في النشر الورقي إلى الرقمي، ما انعكس على كل المؤسسات الإعلامية والصحافية.