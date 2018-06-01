حكمت محكمة الاستئناف ببراءة الزميل صالح الرحمي وجريدة من تهمة الإساءة إلى مراقب منطقة الجهراء التعليمية، على إثر الخبر الصحفي الذي نشرت في عام 2016 بعنوان “تعليمية الجهراء تتجاوز القانون الإداري بصلاحيات مراقب سوبر ستار.

حيث ترافع في القضية كلا من السادة المحامين تركي البديني والدكتور عبيد شحاذة بعدة دفوع أهمها بحرية الصحافة وحق النقد البناء، الأمر الذي يؤكد عدم وجود مصلحة لجريدة أو الصحفي في الاساءه أو الانتقاص من الآخرين، وهو الأمر الذي أكدته تحريات المباحث التي أكدت على عدم تحديد أشخاص معينين لتلك الجريمة، وعليه قضت المحكمة ببراءة الجريدة والصحفي من تلك التهمة .