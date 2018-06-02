وذكر بوتشيتينو في حوار مع إذاعة “الماركا” أنه “سعيد جدا في توتنهام بعد توقيع العقد الجديد.. الحديث عن مفاوضات مع فريق آخر ليس بالأمر الجيد الآن.. أعتقد أن فريقي يستحق كل الاحترام”.

ولدى سؤاله إن كان تلقى عرضا من ريال مدريد، أجاب قائلا “لا.. لكن ما يجب أن يحدث سيحدث”.

وعن مغادرة زيدان “المفاجئة وغير المتوقعة”، أوضح بوتشيتينو “في بعض الأحيان نتخذ قرارات مفاجئة ولا يتوقعها أحد.. لكن من المؤكد أن لزيدان أسبابه”.

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

ورشحت تقارير إعلامية عدة مدربين لقيادة سفينة الريال، من بينهم: أنطونيو كونتي وأرسين فينغر وخورخي سامباولي وماسيميليانو أليغري إلى جانب بوتشيتينو.